На Урале начался один из самых сложных крестных ходов в России (ФОТО)

На Урале начался один из самых сложных в России крестных ходов. Его участники пройдут 180 км за 10 дней. Как сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины, паломники стартовали в Алапаевске от церкви Святой Великомученицы Екатерины. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения они пройдут по Старо-Верхотурскому тракту через старейшие села и деревни Свердловской области до Верхотурья.

Вместе с паломниками, которые приехали из разных уголков России – Москвы, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Алтайского и Пермского краев, Тюменской и Свердловской областей, – первую часть маршрута прошел и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. В самом начале пути он передал крестоходцам икону небесной покровительницы Екатеринбурга, которая вместе с ликом покровителя духовной столицы Урала и Сибири – праведного Симеона – будет защищать паломников.

«Это один из самых продолжительных и долгих крестных ходов в России. Если не ошибаюсь, он занимает третье место, выходит из храма Святой Екатерины и заканчивается у мощей святого Симеона. От фонда мы передали икону святой Екатерины, которая будет сопровождать паломников на протяжении всех дней. Это икона с историей – она уже в пятый раз проходит этот большой крестный ход», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Ежедневно участникам Симеоновского крестного хода предстоит преодолевать около от 17 до 35 километров. А самый длинный отрезок их ждет на шестой день по Симеоновской тропе, его протяженность – 40 километров. При этом крестный ход – это не просто поход: в каждый из встречающихся храмов верующие заходят и совершают молебны, а в некоторых селах даже помогают восстанавливать возрождающиеся из руин церкви. В этом году силами крестоходцев в нескольких храмах впервые за долгое время состоятся богослужения.

«В этом году мы идем 14-й раз, мы идем по Старо-Верхотурскому тракту. Этот путь, который существует несколько сотен лет, им ходили еще наши предки до революции. Еще в 2008 году по Симеоновой тропе было невозможно ходить, но мы ее подчистили, подсыпали там, где были болота, облагородили, и сейчас мы проходим этот путь за день», – сказал исполнительный директор Общества святителя Николая Чудотворца Олег Морозов.

Завершится крестный ход 25 сентября в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья. В Крестовоздвиженский храм 30 лет назад из Екатеринбурга были возвращены мощи святого праведного Симеона.

Екатеринбург, Елена Васильева

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