Супергерой из Челябинска приехал в Екатеринбург и попался полиции (ФОТО)

Супергерой из Челябинска Чистомэн побывал в Екатеринбурге и провел уборку на Уралмаше, правда, это заинтересовало полицейских. Об этом он рассказал в своем паблике в ВК. «Обнаружил свалку в сквере на Уралмаше. Семь 160 литровых мешков. 20 минут работы и 10 минут объяснений сотрудникам патрульно-постовой службы, что я не тот, кого они ищут», – написал активист.

Чистомэн скрывает свое лицо зеленой балаклавой, вероятно, это могло привлечь внимание правоохранителей.

Активист рассказал о своих впечатлениях от Екатеринбурга вообще. «Полюбоваться не получилось. Город показался мне сильно захламленным незаконной рекламой и заплеванным окурками. С симуляцией безбарьерной среды. А вот Шарташский лес крутое место. Насобирал мешок мусора и забрал с собой. На всякий случай проясню. Екб обычный, не хороший и не плохой, город с присущими ему проблемами, как и в любых других миллионниках. Когда маргиналов и людей с позицией «мне все должны» ставится больше, чем адекватных людей, то мы получаем то, что на фото», – добавил он.

Фото: паблик Чистомэна в ВК

Екатеринбург, Елена Сычева

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