Основателю финансовой пирамиды, который похитил 265 миллионов рублей, дали 6 лет колонии

В Екатеринбурге осудили основателя финансовой пирамиды «Золотой векъ», который похитил у 472 уральцев 265 миллионов рублей. Мужчина обещал каждому вкладчику по 11% годовых, но денег на выплаты у него не было.

51-летний житель Иркутской области в 2014 году создал «ссудно-сберегательный центр «Золотой векъ». Офисы располагались в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, а также в городах Челябинской области, Пермского края, Башкирии. Организация работала по типу финансовой пирамиды. Всем вкладчикам обещали, что они будут получать по 11% годовых. При заключении договора с «Золотым веком» людям выдавали сертификаты участника кооператива, а внесение и снятие денег фиксировалось в некой сберегательной книжке. Вкладчикам говорили, что у сберцентра есть компенсационный фонд, из которого в любом случае человек сможет получить деньги. Но по факту клиенты получали деньги за счет поступления средств от новых участников пирамиды.

В ноябре 2018 года платить стало нечем. Все офисы «Золотого века» закрылись. Всего за четыре года основатель пирамиды похитил у 472 уральцев более 264,7 миллиона рублей.

«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области, 1971 г.р. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. – Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба».

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, расследованием этого уголовного дела занимались сотрудники следственной части городского Управления МВД. «Сбор доказательной базы происходил с 2019 по 2021 год. В ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою вину в организации финансовой пирамиды и ссылался на действия вкладчиков, а также органов финансового регулирования, которые якобы привели к потере средств клиентов. Однако в результате работы полицейских следователей и оперативных сотрудников экономической безопасности, а также проведенных бухгалтерских экспертиз удалось доказать противоправный умысел директора кооператива. В июле 2021 года 110 томов оконченного уголовного дела были переданы полицией в суд», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбурге, Анастасия Истомина

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