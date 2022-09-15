Полиция задержала шестиклассников за попытку пустить поезд под откос (ФОТО)

В Свердловской области полицейские задержали двух шестиклассников из Невьянского района, которые чуть не пустили под откос поезд. Два 12-летних мальчика решили узнать, что будет, если положить на рельсы камни и автошину. К счастью, ребят, которые складывают на пути разные вещи, заметил машинист, который и передал информацию транспортным полицейским.

Школьников, спрятавшихся в кустах в ожидании поезда, который проедет по камням и шинам, задержали сотрудники УМВД на транспорте, доставили в отдел и вызвали родителей. «С малолетними правонарушителями провели профилактическую беседу и напомнили, что железная дорога – не место для игр. После чего передали мальчиков родителям», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что на законных представителей школьников составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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