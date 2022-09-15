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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:18 мск

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Орлов предложил екатеринбуржцам выбрать цвет новых троллейбусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил горожанам выбрать цвет для новых троллейбусов, которые планируется закупить к 300-летию уральской столицы. Общегородской опрос появился на сайте администрации Екатеринбурга. Жителям предлагается выбрать один из четырех вариантов: синий, желтый, красный и оранжевый. «Голосование продлится до 19 сентября включительно. Итоги объявим 21 сентября», – сообщил градоначальник.

Как рассказал председатель городского комитета по транспорту Игорь Ощепков, всего планируется закупить 45 троллейбусов. Это будут современные модели с увеличенным автономным ходом, что позволит продлить троллейбусные маршруты в новые районы без создания дополнительной инфраструктуры. «На закупку нового электротранспорта город получит 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Кроме того, из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга будет выделено по 225 миллионов рублей», – сообщил Ощепков.

Первая партия троллейбусов (20-23 единицы) прибудет в Екатеринбург до конца текущего года, остальные – в первом полугодии 2023 года, уточнили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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