Бюджет-2023 сформируют с учетом возможности ухудшения геополитической ситуации

Будущий бюджет Свердловской области на 2023 год будет сильно зависеть от внешних факторов. Уже сейчас понятно, что он будет непростым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге министр финансов Свердловской области Александр Старков. «Прогноз как по исполнению бюджета текущего года, так и по формированию бюджета 2023 года очень сильно зависит от геополитической ситуации и внутренней стабильности, – сказал он. – Мы рассматриваем параметры бюджета-2023 на основании проекта прогноза социально-экономического развития, который подготовило областное министерство экономики и территориального развития. Там идут два сценария, базовый и консервативный. Сейчас мы склоняемся к консервативному».

Он добавил: уже понятно, что бюджет будет сложный: «Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ) подтверждает, что мы должны будем изыскивать большие ресурсы на исполнение наших расходных обязательств».

Добавим, консервативный вариант развития экономики в общепринятом смысле – это консервативные оценки темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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