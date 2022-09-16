К теплу подключены 37% жилых домов в Свердловской области

В 81 свердловском муниципалитете уже начали подавать отопление. На утро 16 сентября к теплу подключено 37% жилого фонда и 61% социальных объектов.

«Подключение потребителей к теплу идет по графику. Запущена 1021 котельная из 1500. По области отапливается 3560 объектов социальной сферы, в том числе 710 школ, 1108 детских садов, 666 медицинских учреждений, 650 учреждений культуры, 106 интернатов, 410 прочих учреждений социальной сферы», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подключение тепла ко всем объектам должно завершиться к 1 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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