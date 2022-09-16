Екатеринбуржцы бойко торгуют грибами в интернете (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся сезон продажи грибов. Такие объявления все чаще появляются на популярных маркетплейсах. Горожане активно торгуют свежими белыми грибами и красноголовиками. Ведро грибов (10 литров) стоит 1500 рублей. Также продавцы принимают заказы на сбор опят.

Еще одна популярная позиция на сайтах объявлений – соленые грузди. Их предлагают купить по цене 2200 рублей за трехлитровую банку.

Продаются также сушеные белые грибы – 300 рублей за 100 грамм. Все продавцы уверяют, что собирали грибы в «экологически чистых районах», вдали от дорог и городов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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