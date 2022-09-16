На улицах Екатеринбурга обновили дорожную разметку

Дорожные службы в Екатеринбурге нанесли свыше 325 тысяч квадратных метров разметки на улицах города, в том числе 226 тысяч – краской и более 98 тысяч – термопластиком. Кроме того, МБУ «Центр организации движения» обновил 145 тысяч квадратных метров поперечной разметки, которая применяется на пешеходных переходах, стоп-линиях и островках безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также за 2022 год специалисты установили 1479 новых дорожных знаков. В городе модернизировали 11 светофоров и обустроили 21 остановку общественного транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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