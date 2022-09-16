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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:20 мск

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Бывший екатеринбургский митрополит встретился с Папой Римским

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), ранее возглавлявший Екатеринбургскую и Верхотурскую митрополию, встретился с главой католической церкви Франциском. Архиерей вручил понтифику личный презент.

Встреча состоялась в Казахстане, где проходит Седьмой Съезд лидеров традиционных и мировых религий. В переговорах также участвовали председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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