В Екатеринбург привезли полярного волка (ФОТО)

В аэропорту Кольцово сегодня встречали необычную посылку. Из зоопарка Удмуртии в Екатеринбург привезли полярного волка, затем хищника направят в зоопарк Якутии. Животное находится в специальном ящике. Специалисты Россельхознадзора проверили ветеринарные сопроводительные документы и согласовали маршрут следования зверя.

«Перед тем как полярный волк отправился в длительное путешествие, он прошел необходимые лабораторные исследования. Ему поставлены прививки против бешенства и других заболеваний, также животное обработано от паразитов. Кроме того, хищник прошел тридцатидневный карантин. Во время контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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