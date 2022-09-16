Круглосуточно и без поблажек для местных: платные парковки Екатеринбурга оказались самыми строгими в России

В Екатеринбурге начали рассылать штрафы за неоплату городских парковок в автоматическом режиме. В России почти два десятка городов обустроили платные парковки – «Новый День» проверил, какие там действуют правила. Как оказалось, почти везде они более гибкие: жители ближайших домов ничего не платят, ночное время бесплатное для всех, а мотоциклистам делают скидку. В Екатеринбурге действуют одни из самых строгих правил организации парковок.

Оплата: один тариф круглосуточно и повсеместно

В Екатеринбурге час стоянки в платной зоне стоит 30 рублей. Это единый тариф для всех парковок вне зависимости от места их расположения. Парковка платная круглосуточно, никаких скидок в ночное время нет. Бесплатно можно постоять в пределах 10 минут.

В большинстве городов, где есть платные парковки, более гибкая ценовая политика. Москва поделена на 8 тарифных зон, самый бюджетный вариант – 40 рублей в час, самый дорогой – 450 рублей в час. Во всех зонах, за исключением двух самых бюджетных, есть ночные тарифы – от 60 до 200 рублей в час. А еще в праздники и воскресенья парковки становятся бесплатными. Есть также возможность купить безлимитный парковочный билет.

В Санкт-Петербурге платить надо за дневное время, с 8 утра до 8 вечера, в том числе по праздникам и выходным. Можно оформить месячное или годовое разрешение.

В Воронеже первые 15 минут бесплатные, час стоит 40 рублей, но только по будням с 8 утра до 7 часов вечера, ночью, в выходные и праздники – бесплатно. В Рязани час стоит всего 20 рублей, и платить надо только по рабочим дням с 08:00 до 18:00. В Твери час стоит как и в Екатеринбурге – 30 рублей. Но первые полчаса бесплатные, ночь также оплачивать не нужно, а еще можно купить абонементы на срок от 1 месяца до года.

Не взимают плату за стоянку в выходные и после завершения рабочего дня и в других городах: Казани, Перми, Тюмени и других.

Парковка для резидентов: никаких поблажек

Жители центральной части Екатеринбурга, где места вдоль дорог стали платным паковочным пространством, никаких привилегий не имеют, в том числе в ночное время. И это может стать для них серьезной проблемой, особенно для владельцев жилья в старом фонде, где придомовая парковка рассчитана на несколько машин.

В Москве ситуация совсем иная. Там действуют особые условия для резидентов: резидентное разрешение дает право на бесплатную стоянку близ дома с 20:00 до 8:00. А всего за 3 тысячи рублей в год в районе проживания можно бесплатно стоять круглосуточно. В Екатеринбурге придется платить на равных со всеми, в том числе и по ночам.

Резиденты в Санкт-Петербурге могут оформить парковочное разрешение жителя по льготному тарифу за 1800 рублей в год. В Рязани резиденты вообще ничего не платят. Ростов-на-Дону также освободил резидентов от оплаты, но заявить можно только одну машину на семью и только от одного собственника жилья вне зависимости от их количества. Практически во всех городах так или иначе позаботились о собственниках жилья в центральной зоне и предоставили им особые условия.

Льготные категории: инвалиды и экстренные службы

В правилах оплаты парковки в Екатеринбурге указана только одна категория людей, которые могут парковаться бесплатно: инвалиды I, II и III групп. Причем на сайте парковочного пространства города указано, что бесплатно они могут стоять только на местах, отведенных под парковку для инвалидов, а вот в приложении к постановлению, подписанному главой города, такого ограничения нет. Еще бесплатно можно запарковать машину экстренных служб. Но такие правила есть во всех городах.

В Москве, Воронеже, Рязани, Тюмени и еще в ряде городов право на бесплатную парковку есть также у одного из родителей в многодетной семье, а Тверь дает такое право и отцу, и матери.

Легковушки и другие категории: никакой разницы

При организации парковок в Екатеринбурге не предусмотрели варианты с размещением каких-либо других транспортных средств.

В Москве же бесплатно можно бесплатно парковать мотоциклы и электромобили. В Екатеринбурге таких поблажек нет. В Москве есть платные парковки для автобусов и грузовиков – в Екатеринбурге нет.

В Санкт-Петербурге платят водители транспортных средств всех категорий, но разную цену: за мотоцикл 39 рублей в час, за легковушку 100, за грузовики – по 198. Дифференцирована плата для разных категорий транспортных средств и в Перми: автомобилисты платят 20 рублей в час, мотоциклисты – 10.

Воронеж, Рязань, Казань и некоторые другие города предусмотрели льготу для владельцев электромобилей – после оформления спецразрешения они могут парковаться бесплатно.

Зона покрытия: не только центр

Чаще всего платные парковки оборудуют в центре городов. Это позволяет несколько разгрузить дороги, к тому же центральные районы в городах – это историческая застройка, где не подразумевалось, что население настолько автомобилизируется, а мест под строительство многоуровневых парковок либо нет, либо из-за стоимости земли они получатся слишком дорогими.

В Екатеринбурге платные парковки растянулись на довольно большую территорию относительно масштаба города: они доходят до «Динамо» и метро «Геологическая», «Дома Кино» и «Алатыря». А в планах – расширение парковок на район Академический, который строился в новейшее время с нуля и от центра находится ощутимо далеко. К примеру, в Отрадном (Москва) платных городских парковок нет.

Аналогично в Санкт-Петербурге, Воронеже, Тюмени, Калуге, Ставрополе – там нет никаких платных парковок в отдаленных районах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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