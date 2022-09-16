Стало известно, сколько будет платить за ЖКУ губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, купивший квартиру в элитной новостройке в центре Екатеринбурга, будет отдавать только за содержание жилья от 7до 25 тысяч рублей в месяц, в зависимости от площади его жилья. В клубном доме продаются квартиры от 50 до 170 квадратов. По той же ставке будет обходиться обслуживание паркингов, рассказали будущие соседи чиновника по комплексу «Ленина, 8».

«Тариф в 137 рублей устоял, соответственно, за квартиру площадью 100 квадратных метров платить придется 13 700 в месяц только за содержание жилья. В чате собственников уже некоторые пишут, что продали квартиры, т.к. такое обслуживание оказалось слишком дорогим», – поделился владелец одного из объектов в элитном ЖК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»