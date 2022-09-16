В Екатеринбурге отопление дали в 65% школ и детсадов

В Екатеринбурге отопление подключили уже в 65% детских садов и школ, сообщил мэр Алексей Орлов. По его словам, со вчерашнего дня помимо объектов соцсферы начали топить и в жилых домах.

Напомним, в этом году запуск отопления идет в два этапа. Основной – первый. К 30 сентября батареи должны нагреться во всем городе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»