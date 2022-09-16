ГИБДД начала ловить пьяных за рулем

ГИБДД Екатеринбурга сообщила о начале очередного рейда уикенда – с 16 по 18 сентября сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных за рулем. Еженедельно гаишникам удается поймать около полутора десятков таких водителей, а также тех, у кого вообще нет прав, или тех, кто уже был их лишен.

«Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови», – напомнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Людей, ставших свидетелями того, что нетрезвый водитель садится за руль, просят сообщать об этом по телефону +7 (343) 263-19-02, по линии 02 (с городского) или 112 (с мобильного).

Екатеринбург, Елена Сычева

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