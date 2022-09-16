ВИЧ-инфицированных детей вакцинируют от вируса папилломы человека

В рамках национального проекта «Здравоохранение» всем ВИЧ-позитивным детям Свердловской области от 9 до 14 лет поставят прививки от вируса папилломы человека.

Как сообщили в ДИПе, трехкомпонентная вакцина поступит в детские поликлиники по месту жительства, где все маленькие уральцы с ВИЧ пройдут полный курс вакцинации до весны 2023 года.

«Нам важно не только профилактировать и лечить ВИЧ, но и комплексно следить за здоровьем пациентов нашей диспансерной группы. Данная вакцинация позволяет это делать», – сказала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

По данным современных исследований, штаммы вируса папилломы человека являются онкогенными – они вызывают сложные виды рака с высокой летальностью. Как правило, молодые люди и девушки заражаются этим вирусом половым путем, что повышает риск онкологии во взрослом возрасте.

Мировая практика показывает, что вакцинация от вируса папилломы человека особенно важна для детей, имеющих патологию иммунной системы, в частности, детям, живущим с ВИЧ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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