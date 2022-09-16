Скорлупа от фисташек, шишки и усы кота: как заработать на сырье для детского крафта

С началом сентября на сайтах объявлений появляются товары, по которым можно безошибочно распознать начало нового учебного года. В начальных классах школы и в детсадах ребятам предлагают сделать поделки, и зачастую этим занимаются родители.

Шишки и ветки, обрезки тканей, пуговицы, камни и даже отрезы дубленки – все это становится очень востребованным, но далеко не все родители готовы бегать по лесу в поисках листочка идеальной формы или загодя везти с летнего отдыха ракушки. А значит, на такой товар есть покупатели – мы изучили, что и почем можно купить в качестве сырья для школьного крафта.

Пожалуй, самые популярные товары – это все то, что можно найти в ближайшем лесу. В этом порой и заключается проблема: у кого-то лес находится далеко от дома, кто-то просто не любитель прогулок на природе. На «Авито» можно найти десятки предложений купить шишки, желуди, дубовые листья. Расценки следующие – шишки кедровые, сосновые, еловые продают от 1 до 10 рублей за штуку. Иногда продавцы готовы работать только по крупному опту – например, продают 100 шишек за 100 рублей. Желуди уходят по рублю за штуку, листья дуба, ясеня, клена – 50-200 рублей пучок в зависимости от компоновки. Часто все эти товары идут в связке. Так, в одном из объявлений на «Авито» указано, что можно купить как наборы с шишками, желудями, цветами календулы, тысячелистника и т.д., так и все это по отдельности. «Бизнес ведет четвероклассник (сам собирал, сушил и т. д.) Сказал, небольшой торг возможен. Также есть отдельно листья дубовые, шишки, желуди. Возможна доставка по Академическому», – сообщает автор объявления и указывает цену в 40 рублей.

Можно купить гербарий из полевых цветов и веточки рябины по 100 рублей и даже спиленные ветки дуба диаметром до 8 сантиметров для поделок – за них продавец просит 600 рублей. Продается болотный мох сфагнум – на него претендуют не только мамы первоклашек, но и цветоводы: 200 рублей за 5 литров.

Другая популярная категория – скорлупа от орехов. Стоимость разная, есть весьма недешевые предложения – две очищенные скорлупки грецкого ореха по 30 рублей за пару. Или 200 рублей за горсть скорлупок макадамии, продавец обещает бонусом запах ванили. Скорлупу от фисташек продают по 50 рублей за 100 грамм. А еще в ход идет скорлупа от яиц. «Чистая скорлупа из-под яиц с дырочкой с одной стороны. Для росписи на Пасху, для поделок. В наличии несколько коробок», – пишет продавец на «Юле». Стоимость экземпляра – рубль.

Продаются «курортные» заготовки. В зависимости от размера, цвета и вида ракушки можно купить от 10 до 400 рублей за штуку. Речную гальку продают чаще крупным оптом, для отсыпки дорожек в саду, но можно найти и небольшие пакеты по 30-50 рублей за килограмм. Чаще таким интересуются аквариумисты.

Одолжить материал для продажи можно и у домашних животных. Усы кота уходят по 20-60 рублей за штуку, авторы объявлений особо подчеркивают, что животное рассталось с собственностью добровольно, ус выпал сам. От собак продают шерсть – хаски по 300 рублей с начеса, пуделя – по 1000. Впрочем, таким товаром чаще интересуются взрослые рукодельницы.

Часто для поделок требуются ткани в настолько небольшом объеме, что покупать их в ателье бессмысленно. И тут на помощь тоже приходят объявления о продаже с рук. Кусочки искусственного и даже натурального меха с шуб, дубленок, джинсы, плотные брюки, сапоги из кожи и замши – все это отдают за небольшую плату и с указанием, что к носке не пригодно, но подойдет для творчества.

Отдельно требуется тара для поделок. В топе – баночки от детского питания, некоторые отдают бесплатно, но и в продаже они есть, 1-5 рублей за штуку. Продаются спичечные коробки – правда, чаще для коллекционеров. Но спрос на них есть.

Екатеринбург, Марина Иванова

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