В Свердловской области не закончилась детская вакцина «Спутник-М»

Запас вакцины от коронавируса «Спутник-М» (для подростков 12-18 лет) в Свердловской области есть, так что при желании прививку поставить можно.

Об этом рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По его словам, периодически этот вид вакцины поступает в медучреждения «по потребности». Эксперт добавил, что вакцинация подростков проводится только в детских поликлиниках. Во временных пунктах вакцинации в торговых центрах подростков не принимают.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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