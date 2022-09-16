Екатеринбургская дума обновила сайт за 270 тысяч рублей

Екатеринбургская дума к осенней сессии обновила сайт. Правда, внешних различий между старой и новой версиями практически нет. Речь идет о переносе контента на новую платформу.

Старая версия

Согласно информации портала госзакупок, услуги по модернизации сайта ЕГД были заказаны еще в апреле 2022 года. Начальная цена контракта составляла 665 тысяч рублей, в ходе торгов стоимость работ снизилась до 270 тысяч рублей. Исполнителем контракта стал Евгений Бывайченко.

Новая версия

«Сайт Екатеринбургской городской думы обновлен в целях увеличения безопасности и производительности. Для посетителей сайта будет упрощена и улучшена навигация, адаптированы некоторые разделы, общая наполняемость и визуальный контент останутся практически прежними. При переходе на новую платформу изменятся технические характеристики. Старая версия, которой более 10 лет, часто давала сбои: страницы зависали, информация слетала. Новый сайт работает быстрее, в управлении он проще, зависимость от разработчика сократилась: до 80% изменений мы можем вносить самостоятельно, не обращаясь каждый раз в службу поддержки. Кроме того, новая платформа более надежная и безопасная. Это важно для официального сайта представительного органа», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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