В Верхней Пышме бабушка сгорела заживо с новорождённой внучкой

В Верхней Пышме во время пожара в квартире сгорели 69-летняя женщина и ее внучка, которой было несколько месяцев. Еще одного маленького ребенка успели спасти.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что начали проверку по факту пожара. Предварительно установлено, что огонь на втором этаже пятиэтажки на улице Петрова вспыхнул из-за короткого замыкания.

«В процессе тушения возгорания были найдены тела девочки, 2022 г.р., и её бабушки, 1953 г.р. Выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, опрошен ряд очевидцев, назначены необходимые экспертизы», – сообщили в СУ СК.

Выясняются подробности про семью, в которой родилась девочка. В соцсетях Верхней Пышмы пишут, что в семье детей было несколько. Мама и папа были на работе. Одного малыша успели спасти из огня. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в квартире прописаны дочь погибшей пенсионерки, её муж и ещё двое детей. Утром того рокового дня мама отвела в садик старшего малыша, средний и младший остались с бабушкой. Мать с мужем уехали на такси в Екатеринбург по работе, но должны были быстро вернуться. В это время в маленькой комнате, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электрической проводки вспыхнул телевизор.

Этажом выше в этом же доме в этот момент работала бригада слесарей. Они почувствовали запах едкого дыма, стали спускаться и услышали крики о помощи. Когда бабушка открыла дверь, произошёл резкий приток кислорода, отчего огонь вспыхнул с ещё большей силой. Слесарь Сергей Чежин, 1976 г.р., бросился в одну из комнат и спас одного ребёнка. В это время женщина из дальней комнаты попыталась спасти другого ребёнка, но выйти из задымлённой комнаты уже не смогла. Спасённого малыша экстренно доставили в больницу, оказали необходимую помощь и вечером отдали родителям.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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