В Екатеринбурге из-за «Кросса нации» перекрыли дороги

Сегодня в Екатеринбурге проходит массовый забег «Кросс нации». В районе УПИ половину дня будут перекрыты улицы, в том числе для общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что до 14:30 будет закрыто движение:

– по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

– по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира.

Будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега. Специалисты установят временные дорожные знаки и внесут изменения в режим работы светофорного регулирования.

Во время «Кросса нации» в этом году впервые состоится забег сильнейших, в котором выйдут на старт профессиональные спортсмены, а также легкоатлеты, принимающие участие в серии забегов «Европа – Азия». Торжественная церемония открытия пройдет в 11:30 напротив главного учебного корпуса УрФУ. В 12:00 на старт выйдут любители бега всех районов мегаполиса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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