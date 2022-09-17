В Староуткинске девятилетнего ребенка насмерть сбил лесовоз (ФОТО)

В поселке Староуткинск лесовоз сбил девятилетнего велосипедиста, который неожиданно выехал на дорогу. Мальчик погиб на месте.

Сотрудникам ГИБДД 34-летний водитель лесовоза «Урал» рассказал, что ехал со скоростью 30-40 км/час, когда неожиданно на дорогу выскочил велосипед. Мальчик выехал из-за забора рядом стоящего дома, водитель грузовика его не заметил. Мужчина попытался затормозить, но наезда избежать не удалось.

«Личность погибшего мальчика уже установлена, это местный житель, учился в местной школе, в момент ДТП находился на улице, гулял с друзьями. Вместе с ним был ещё один мальчик-велосипедист, но он смог объехать грузовой автомобиль. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия», – сообщили в пресс-слудбе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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