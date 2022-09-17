В Екатеринбурге мошенники убедили 72-летнюю старушку продать квартиру, а деньги отдать им

В Екатеринбурге мошенники трижды за месяц обманули доверчивую 72-летнюю женщину. Они убедили отдать им все сбережения, оформить на себя кредит, а затем – продать квартиру, а деньги положить на «безопасный» счет. В итоге бабушка осталась без жилья и денег.

72-летняя жительница Екатеринбурга сегодня обратилась в отдел полиции Екатеринбурга. Она рассказала, что неизвестные убедили ее отдать им все деньги, а еще продать квартиру. История обмана длилась месяц.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, еще в середине августа бабушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Якобы он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством. Мужчина убедил пенсионерку, что ее счета используют некие злоумышленники, и было бы лучше снять все деньги и положить их на «безопасный» счет. Женщина сделала все, после чего лишилась 300 тысяч рублей своих накоплений.

«18 августа пенсионерке также позвонил неизвестный и убедил оформить кредитную карту. Потерпевшей в отделении банка одобрили кредитку с лимитом 45 тыс. рублей, которые она также перевела мошенникам. Спустя еще четыре дня заявительнице сообщили, что злоумышленники могут завладеть ее квартирой, и чтобы ее не потерять, необходимо продать жилье, а вырученные деньги перевести им на указанные счета. После этого женщина через риэлторское агентство совершила сделку по продаже своей квартиры на сумму 2,7 млн рублей. Полученные средства потерпевшая также перевела злоумышленникам», – рассказали в полиции.

В УМВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»