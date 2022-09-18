Под Первоуральском мужчина топором пытался разделать живого лося, попавшего в ДТП

На трассе под Первоуральском мужчина пытался топором разделать лося, который попал в аварию, но выжил. У животного были перебиты ноги. Проверку проводит полиция.

Видео, на котором лось после аварии лежит на дороге, появилось сегодня утром в паблике «Инцидент Первоуральск» «ВКонтакте». Авторы сообщают, что животное выжило, но у него были перебиты ноги. В комментариях другие пользователи соцсети выложили продолжение истории: после аварии водитель другой машины вышел с топором и начал разделывать еще живого лося.

Очевидцы сообщили об этом в ОВД Первоуральска. Полиция начала проверку.

Первоуральск, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»