В Екатеринбурге из пруда возле УрГУПС выловили тело мужчины

В Екатеринбурге следователи начали проверку после того, как из пруда возле УрГУПС вытащили тело молодого мужчины. По предварительным данным, криминала в его смерти нет.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщили, что личность погибшего уже установили, мужчине было 34 года.

«Следственный отдел по Верх-Исетскому району проводит проверку, идет осмотр места происшествия, опросы свидетелей. Тело будет направлено на судмедэкспертизу», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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