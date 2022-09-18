В районе метро «Динамо» отключили электричество

Несколько многоэтажных домов остались без электричества в Железнодорожном районе Екатеринбурга, около станции метро «Динамо».

Как сообщает автоответчик УК РЭМП Железнодорожного района, без света сидят жильцы домов на улице Братьев Быковых, 19, в переулке Красном, 4, и домах № 60, 62, 64, 64а на улице Челюскинцев. «Работы будут производиться до 20:00 или до завершения работ», – говорит автоответчик. Однако и к 22:00 электричество еще не подключили.

Жилец дома на улице Братьев Быковых, Павел, рассказал «Новому Дню», что света нет уже несколько часов: «Развлекаемся с соседями тем, что светим фонариками на яблони во дворе. Они пару раз мигнут, я и им в ответ мигну. Так и сидим».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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