Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Наступившее в Свердловской области потепление усилило угрозу природных пожаров.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 19-21 сентября на юге Свердловской области, а также 19 сентября в Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Сегодня в регионе ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, во вторник – от 21 до 26, в среду – 19-24 градусов тепла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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