российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 сентября 2022, 10:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Наступившее в Свердловской области потепление усилило угрозу природных пожаров.
Как сообщает Уральский гидрометцентр, 19-21 сентября на юге Свердловской области, а также 19 сентября в Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый класс горимости леса по региональной шкале).

Сегодня в регионе ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, во вторник – от 21 до 26, в среду – 19-24 градусов тепла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,