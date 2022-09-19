К теплу подключили четверть жилья. Прокуратура собирает жалобы

В Свердловской области стартовал отопительный сезон. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, тепло начали давать в 61 муниципалитете из 94. Включено отопление в 24,82% жилищного фонда (в том числе в 29,28% муниципального жилищного фонда) и в 43,88% объектов социальной сферы (данные на 16 сентября).

Несмотря на начавшееся бабье лето, в некоторых домах, детсадах и школах уже холодно – здания успели остыть. Прокуратура собирает жалобы – с 20 сентября заработает горячая линия, по номеру 8 (343) 376-82-61. А в Екатеринбурге можно жаловаться по телефону 229-59-24. В своих обращениях необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы. Также обратиться с заявлениями можно лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, через интернет-приемную прокуратуры области, а также портал государственных (муниципальных) услуг.

Екатеринбург, Марина Иванова

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