В Харенках продают дачу с вертолетной площадкой и домом охраны

На Урале продают огромную дачу на берегу Чусовой в селе Старые Харенки, где, как известно, расположен загородный дом экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Цена объекта – 22 млн рублей. За эти деньги покупатель получит участок в 85 соток, двухэтажный жилой дом на 300 квадратных метров из оцилиндрованного бревна со вторым светом и камином. В доме есть три спальни и два санузла, а также кухня, гостиная и гостевая комната плюс гардероб.

На участке много дополнительных построек. Во-первых, под домом вырыт подземный гараж для снегоходов и квадроциклов, там же расположена прачечная. Во-вторых, на участке есть русская баня: в 70-метровом здании парилка, душевая, комната отдыха, туалет. Отдельно стоит 50-метровая бильярдная с камином. Еще есть гараж на два автомобиля. А также дом охраны 90 кв. м, дом для водителей 50 кв. м с мастерской, дровницей и другими хозпомещениями. Кроме того, на берегу реки поставлена беседка.

«Участок перед домом вымощен тротуарной плиткой, по периметру участка есть пешеходная дорожка длиной 300 м. Также имеются необходимые посадки. Усадьба оснащена дизель-генератором на 35 кВт для резервного электропитания (в случае отключения централизованного электроснабжения). На огороженную территорию могут свободно приземляться легкие вертолеты. Усадьба расположена в живописном месте на берегу реки Чусовой в окружении соснового леса. Есть условия для охоты и рыбалки», – говорится в описании участка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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