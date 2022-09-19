Митрополит благословил Куйвашева на губернаторство

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе с главой РМК Игорем Алтушкиным помолился в церкви иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость перед процедурой инаугурации. Об этом в своем телеграме сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Архиерей благословил главу региона на новый срок перед вступлением в должность.

«В этой обители мы молились со святейшим патриархом Кириллом, когда Евгений Владимирович только начинал свои труды на посту губернатора. За годы работы нынешнего главы региона было восстановлено и построено немало. И соработничество Церкви и государства приносит добрые плоды в самых разных сферах. Надеюсь, впереди еще много славных свершений для благополучия уральцев. Прекраснейший Ново-Тихвинский монастырь возродился благодаря Игорю Алексеевичу Алтушкину, который молился сегодня вместе с нами», – написал клирик.

Напомним, процедура инаугурации пройдет в 12:00 в театре эстрады.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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