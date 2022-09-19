российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 сентября 2022, 14:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

«Ребятам перед нами дали на год». Уралец рассказал, как выдают «шенген» после ужесточения визового режима

Прошла неделя после того, как ЕС решила ужесточить визовый режим с Россией. Теперь консульский сбор обойдется в 80 евро вместо 35, пакет документов увеличился (например, помимо выписки из банка об остатке круглой суммы на счету просят движения денег по счету за последние три месяца), а сроки рассмотрения выросли до четырех недель. Однако желающих получить «шенген» не стало меньше – слоты в визовых центрах расписаны более чем на месяц вперед.

«В целом все спокойно, люди приходят строго по записи, а не как раньше, например, было, тут никаких проблем. Оплата всех сборов и пошлин в рублях, с карты. Документы все смотрят внимательно, даже разрешают что-то донести, если не хватает, отношение в визовом центре вполне доброжелательное, особенно – если покупаешь через них дополнительные услуги, например, страховку. В этом случае улыбка будет чуть теплее», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Александр.

По его словам, вся процедура занимает около 20 минут, при условии, что все документы в порядке. «Нас сразу предупредили, что срок рассмотрения от двух до четырех недель. И что могут быть заминки с дактилоскопией, если раньше не сдавали. Есть небольшой риск задержки, так что подавать стоит чуть заранее», – отметил собеседник агентства.

«По поводу длительности визы – мы подавали на «мультик», прежде уже были многократные, но тут угадать сложно. Логики нет особо никакой, как я понял из разговора с представителем визового центра. Могут дать на сроки поездки, это чаще всего. А могут и подольше. Перед нами были ребята – так им дали на год визу. Так что все индивидуально, но прямо такого, что отказы повально, такого, говорят, нет», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Европа, Урал, В мире, Общество, Россия, Туризм,