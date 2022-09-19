«Ребятам перед нами дали на год». Уралец рассказал, как выдают «шенген» после ужесточения визового режима

Прошла неделя после того, как ЕС решила ужесточить визовый режим с Россией. Теперь консульский сбор обойдется в 80 евро вместо 35, пакет документов увеличился (например, помимо выписки из банка об остатке круглой суммы на счету просят движения денег по счету за последние три месяца), а сроки рассмотрения выросли до четырех недель. Однако желающих получить «шенген» не стало меньше – слоты в визовых центрах расписаны более чем на месяц вперед.

«В целом все спокойно, люди приходят строго по записи, а не как раньше, например, было, тут никаких проблем. Оплата всех сборов и пошлин в рублях, с карты. Документы все смотрят внимательно, даже разрешают что-то донести, если не хватает, отношение в визовом центре вполне доброжелательное, особенно – если покупаешь через них дополнительные услуги, например, страховку. В этом случае улыбка будет чуть теплее», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Александр.

По его словам, вся процедура занимает около 20 минут, при условии, что все документы в порядке. «Нас сразу предупредили, что срок рассмотрения от двух до четырех недель. И что могут быть заминки с дактилоскопией, если раньше не сдавали. Есть небольшой риск задержки, так что подавать стоит чуть заранее», – отметил собеседник агентства.

«По поводу длительности визы – мы подавали на «мультик», прежде уже были многократные, но тут угадать сложно. Логики нет особо никакой, как я понял из разговора с представителем визового центра. Могут дать на сроки поездки, это чаще всего. А могут и подольше. Перед нами были ребята – так им дали на год визу. Так что все индивидуально, но прямо такого, что отказы повально, такого, говорят, нет», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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