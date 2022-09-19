Итоги эковыходных: уральцы собрали тонны мусора

В Екатеринбурге за минувшие выходные прошло сразу несколько экологических мероприятий. Уральцы, которые принимали в них участие, собрали тонны мусора. Так, активисты «Экодозора» и «Чисто Урал» провели субботник в Шувакишском лесопарке и ликвидировали 11 свалок, собрав 60 кубометров мусора. «Всемирный день чистоты мы провели ударно, так ударно, что спина не разгибалась. 33 добровольца убрали 11 свалок. Автопокрышки вывезло МУП КРППО, а крупногабаритный мусор и твердые коммунальные отходы – «Спецавтобаза». Надо сказать, что специалист регоператора Роман работал с нами с утра и до 19:00. Он сделал несколько рейсов, так как объем был колоссальный», – рассказали активисты.

Еще больше мусора собрали участники «Чистых игр», сообщили в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества. В акции приняли участие 38 команд, вдвое больше, чем в прошлом году. За полтора часа они собрали около восьми тонн мусора с берега Исети. «Благодарим всех, кто откликнулся и пришел на игры. Мы не ожидали такого количества добровольцев, организаторам даже пришлось досрочно закрыть регистрацию, столько было желающих. Будем и в дальнейшем поддерживать экологический квест», – прокомментировал председатель свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Особенность игр была не только в том, чтобы собрать мусор, но и рассортировать его. Всего получилось 407 мешков с отходами, включая 176 мешков стекла, 85 мешков пластика и 13 мешков металла. Кроме того, экоактивисты собрали 147 автомобильных покрышек, 268 батареек, 2177 пластиковых крышечек, им попались термос, вывеска кафе, указатель до Кубы и даже стиральная машинка «Малютка». Весь мусор также вывозили МУП КРППО и «Спецавтобаза».

Екатеринбург, Елена Сычева

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