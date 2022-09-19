В ДТП пострадали 10 детей – их везли без автокресел

В Екатеринбурге в дорожных авариях пострадали десять детей, которых перевозили без специальных удерживающих устройств. Такова статистика за восемь месяцев, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Последнее из ДТП случилось в конце прошлой недели на Уралмаше. Водитель Lada Kalina, поворачивая налево на улицу Победы, не предоставил преимущество автомобилю Citroen, из-за чего машины столкнулись, пострадали два восьмилетних мальчика, пассажиры отечественной легковушки. Дети сидели сзади и не были даже пристегнуты. Вез их наемный водитель. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей позаботиться о безопасности своих детей во время поездки. Прежде чем посадить ребенка в автомобиль с малознакомым вам человеком, проверьте водителя на знание правил дорожного движения, а также на наличие детского удерживающего устройства и исправность ремней безопасности во избежание получения травм при ДТП», – предупредили в ГИБДД.

Там также напомнили, что дети до 7 лет должны ездить в автокресле, до 12 – в бустере. Нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом в 3000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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