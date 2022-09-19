Названы средняя и максимальная стоимости ОСАГО на Урале

Средняя стоимость годового полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в Свердловской области составляет 5627 рублей, сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». Верхняя граница тарифного коридора при этом составила 9807 рублей, то есть разница – 43%. Это второе место в России после величине разрыва. Первое – у Алтайского края.

Впрочем, эксперты считают, что страховщики не будут стремиться повышать стоимость полисов ОСАГО даже после расширения тарифного коридора. «Страховые включились в борьбу за «безаварийных» водителей и стараются привлекать их низкими ценами на полисы. В то же время, чтобы удержать рынок «автогражданки» на плаву в период кризиса автозапчастей, ЦБ РФ вынужденно принял решение о сентябрьском расширении тарифного коридора ОСАГО», – приводит объяснение координатора «Общества синих ведерок» Петра Шкуматова пресс-служба проекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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