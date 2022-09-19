На Среднем Урале вновь растет заболеваемость Covid-19

В Свердловской области шестой день подряд растет заболеваемость Covid-19. На 19 сентября зарегистрировано 1693 новых случаев – это на 26% больше, чем неделей ранее. За сутки госпитализировано 55 пациентов. Смертей от ковида в регионе не зарегистрировано.

Согласно данным портала Стопкоронавирус.рф, в Свердловской области выполняется лишь один из пяти критериев территории, свободной от Covid-19. А именно загруженность ковидного коечного фонда не превышает 30%. По остальным показателям Средний Урал находится в красной зоне. Отметим, что на портале с 12 августа не обновлялись данные по вакцинации населения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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