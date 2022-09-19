В мэрии рассказали, что станет главной проблемой коммунальщиков этой осенью

Коммунальные службы города готовятся к обильным листопадам, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова. Сегодня он провел совещание со службами благоустройства районов города, где поручил активизировать уборку мусора в преддверии начала листопада и держать на постоянном контроле завершение ремонтно-строительных работ и раскопок, которые проводятся теплосетевыми и другими организациями.

Пока что коммунальщики продолжают мыть улицы, но поэтапно переходят на осенний режим работы. В ближайшее время начнется посадка кустарников и других многолетних растений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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