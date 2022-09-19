Безработный мигрант угнал внедорожник и врезался в стену дома (ФОТО)

В Екатеринбурге безработный мигрант угнал Toyota RAV 4 и врезался в стену жилого дома. Инцидент произошел накануне на Эльмаше. Ранним утром наряд ГИБДД попытался остановить внедорожник для проверки документов водителя, но тот только нажал на газ и попытался скрыться. Уйти от погони не удалось – потеряв управление, водитель въехал в стену жилого дома. Пойманный угонщик, мужчина 1994 года рождения, оказался нигде не работающим и ранее несудимым уроженцем одной из республик ближнего зарубежья.

Самого его пришлось госпитализировать, сейчас им занимаются врачи ГБК № 36. Отдел полиции № 14 УМВД Екатеринбурга возбудил дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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