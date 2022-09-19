В мэрии объяснили, когда срежут свадебные замки на Плотинке

Замглавы комитета по благоустройству Екатеринбурга Владимир Юровицкий рассказал «Новому Дню», когда срежут свадебные замки с пешеходного моста через Исеть на Плотинке. «Срежем в ближайшее время, рано или поздно, нельзя бесконечно нагружать мост», – ответил он.

Чиновник не смог назвать критическую массу замков, которую может выдержать сооружение. «Расчета, на сколько замков, нет. Во всех городах ограждения расчищают периодически, потом снова вешают», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Светлана Загороднева

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