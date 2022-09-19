Мусорщики рассказали, на что чаще всего жалуются люди

В Свердловской области самая частая жалоба в адрес предприятий, занятых в сфере обращения с отходами, – это ненадлежащее состояние мусорной площадки, сообщили в пресс-службе регоператора Восточной зоны ЕМУП «Спецавтобаза». На втором месте по тематике жалоб – переполнение баков (28%), а на третьем – отходы, сваленные на площадке, но не относящиеся к твердым коммунальным – строительный мусор, шины (26%).

«Наши мусоровозы вывозят все ТКО по установленным графикам. За поддержание же чистоты на контейнерной площадке, ее обработку от грызунов и вредителей, за необходимое количество баков отвечает только владелец площадки. Мы уведомляем собственников площадок о том, чтобы они устраняли нарушения, но помощь жителей в этом вопросе также необходима. Именно благодаря их обращениям мы можем оперативнее реагировать на проблемы», – комментирует замдиректора «Спецавтобазы» Сергей Тесля.

Оставить жалобу можно на сайте sab-ekb.ru, нажав кнопку «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке».

Екатеринбург, Елена Сычева

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