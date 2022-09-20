В ходе ремонта сельского ДК установили 100 метров желобов, а заплатили как за 7,2 км

В Туринском районе обнаружили нецелевое использование бюджетных средств при ремонте Дома культуры в селе Городище.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, заказчиком ремонта было МУ «Районное социально-культурное объединение». Работы были проведены в 2021 году. При проверке выяснилось, что были потрачены нецелевым образом 583 тысяч рублей из бюджета. Например, учреждение оплатило работы по устройству подвесных желобов длиной 7,2 км, а фактически их было только 100 метров. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, генерального директора «Районного социально-культурного объединения» оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств на 20 тысяч рублей. В сентябре 2022 года прокуратура направила в Туринский районный суд иск с требованием вернуть потраченные деньги в местный бюджет.

Туринский район, Елена Владимирова

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