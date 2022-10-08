Депутат жестко ответил функционеру из ВС РФ

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов жестко ответил на слова начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина. Последний заявил, что армия «имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме» в ответ на предложения из регионов отказаться от празднования Нового года, например, запуска салютов, а освободившиеся средства направить на СВО.

«У меня сразу возник вопрос: зачем же мы с ФОРЭСом возили в Елань дрова и тепловые пушки, если они уже

в армии как бы есть? Как бы. Каждый день предприятия и частные лица помогают мобилизованным, ополченцам, СВО. И на этом фоне заявлять: «Спасибо, у нас всё есть» – это всё равно что подносить врагу патроны», – возмутился Иванов.

Он подчеркнул, что «замполит должен обладать тонкой интуицией, чувствовать настроение в армии и на гражданке, чтобы правильно подбирать слова, интоннации, которые людей вдохновят, не обманут и точно донесут им задачи командования».

Екатеринбург, Елена Сычева

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