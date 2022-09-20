Штырков станет секундантом Емельяненко

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков станет секундантом Александра Емельяненко во время поединка с Вячеславом Дациком, сообщает пресс-служба RCC. «Александр готовился к бою в составе профессиональной бойцовской команды «Архангел Михаил», ребята тренируются по системе, выстроенной именно Штырковым. За три месяца совместных сборов Александр набрал отличную форму, и на стадионном турнире Hardcore Boxing фанаты увидят нового Емельяненко. Кроме Штыркова в углу будет и тренер Александра по ударной технике Федор Сабуров», – рассказали в лиге.

Напомним, летом Емельяненко проходил курс реабилитации от алкоголизма в одной из наркологических клиник Екатеринбурга. По какой причине для бойца выбрали именно уральское медучреждение, неизвестно, однако прийти в форму и подготовиться к бою ему удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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