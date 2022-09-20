Остановить кумовщину, искоренить коррупцию. Дан наказ губернатору

Депутат Госдумы РФ и участник губернаторских выборов в Свердловской области Андрей Кузнецов дал наказ своему оппоненту, победившему Евгению Куйвашеву. Политик предрек Свердловской области «трудные времена с точки зрения состояния и развития экономики, сокращения поступлений в бюджет и продолжающегося снижения реальных доходов граждан». Кузнецов посочувствовал губернатору, которому придется решать все эти проблемы, а также привел рецепт, с помощью которого можно добиться благополучия региона.

Во-первых, он потребовал «остановить кумовщину и вакханалию в назначениях руководителей всех уровней». «Реальное наведение порядка в кадровой политике, создание системы привлечения профессиональных кадров на профессиональные направления в муниципальном и государственном управлении», – заявил Кузнецов.

Во-вторых, исключить коррупцию в государственных и муниципальных закупках. «Деньги брать будет неоткуда – нужно наводить порядок в тех тратах, на которые сегодня ведет власть. Нужна реальная война в отношении политики откатов», – сказал он.

Наконец, в-третьих, депутат потребовал «возвращать центры прибыли» в регион. «Нужно заставить собственников производств платить налог на прибыль на территории области, по месту производства продаваемого товара или услуг», – добавил он.

Отметим, Кузнецов занял на выборах третье место, набрав 9,15%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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