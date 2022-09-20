Уралец, который заживо сжег своего начальника, получил 14 лет колонии строгого режима

Свердловский областной суд вынес приговор 46-летнему жителю Нижней Туры Алексею Бояркину, который заживо сжег своего начальника. Мужчина не признал своей вины. Он заявил, что у него не было умысла убивать человека, он только хотел нанести имущественный ущерб. Но туринец не стал отрицать, что смерть потерпевшего наступила в результате его действий.

Преступление было совершено 22 марта 2021 года. Подсудимый работал водителем у погибшего. Согласно материалам дела, он из личной неприязни решил расправиться с начальником. Для этого Бояркин взял в гараже канистру с бензином и облил дверь и крыльцо помещения, в котором находился его работодатель. Когда тот вышел на улицу, горючая жидкость попала и на него. После этого обвиняемый поджег бензин и начался пожар. Одежда на потерпевшем тоже загорелась. Мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища, конечностей и дыхательных путей, у него обгорело более 80% тела. Он скончался в больнице в тот же день.

Суд признал Алексея Бояркина виновным в жестоком убийстве (п «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Туринец приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Осужденный также должен будет выплатить каждому из трех потерпевших по 1,5 миллиона рублей морального вреда, сообщили в пресс-службе областного суда. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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