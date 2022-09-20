Школьники и студенты напишут экономический диктант о процветающей России

Екатеринбург присоединится к Всероссийскому экономическому диктанту, который состоится 11 октября. В этом году организаторы выбрали знаковую тему: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

Участники будут разделены по возрастным категориям:

– учащиеся 9-11-х классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования;

– студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и другие.

Диктант можно написать очно на региональных площадках или онлайн на сайте проекта. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://diktant.org/, доступ к тесту будет открыт 11 октября в 07:00 по местному времени. Сертификат участнику будет направлен автоматически.

Для того чтобы выйти в победители экономического диктанта, надо набрать 85 баллов и выше и только при очном участии. Таким участникам будет открыт доступ к финалу Фестиваля экономической науки и к другим проектам ВЭО России.

Екатеринбург, Марина Иванова

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