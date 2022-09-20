В Свердловской области убрано меньше трети картофеля и овощей

По состоянию на 20 сентября в хозяйствах Свердловской области план по сбору картофеля выполнен на 30,9 %, овощей открытого грунта – на 29,2% от плана.

Такая информация содержится в оперативной сводке министерства АПК и потребительского рынка. Там также указано, что всего в этом году картофель посажен на 13 989,6 га, что на 13 га больше прошлого года. Урожайность составляет 144 ц/га (в 2021 году – 131,5).

Овощи собирают с площади 1278 га, урожайность в этом году ниже – 190,4 ц/га против 248,9.

Скорость уборки урожая сильно различается в разных районах области. Например, аграрии Верхотурья, Краснотурьинска, Невьянска, Шали, Пригородного района собрали уже 100% картофеля. Отстают от них Режевской и Артемовский районы (9,1%), Туринский и Тавдинский (18,8%) и Каменский (16,6%). Зато по овощам Реж и Артемовский – в передовиках (больше 82 %), так же, как и Байкаловский, Слободо-Туринский районы (100%) и Невьянск (100%).

Добавим, план по кормовым культурам для скота выполнен, зерновые собраны больше чем на 80%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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