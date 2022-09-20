Почти 70% уральцев никуда не ездили этим летом

43% жителей Урала во время своего летнего отпуска оставались дома или на даче, еще у 26% отпуска вообще не было. Таким образом, отдыхали за пределами региона только треть населения.

На российские курорты отправился каждый десятый житель округа (11%), еще 14% путешествовали по России, но не посещали отечественные курорты, за пределами страны отдохнули 6% уральцев. Из всех опрошенных 29% отвечали, что в связи с внешними и внутренними ограничениями были вынуждены поменять свои планы на лето, – таковы данные опроса, который провели среди 2000 респондентов банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах». Часть уральцев рассказали, что им пришлось отменить поездку полностью либо изменить направление, другие потратили на отдых больше, чем планировали.

Из тех, у кого отпуск в этом году состоялся, 3% рассказали, что у них были проблемы с оплатой товаров и услуг.

«Бюджет отпуска в подавляющем большинстве (91%) не превысил у уральцев 100 тысяч рублей на одного члена семьи. При этом 64% респондентов признались, что уложились в сумму до 50 тысяч рублей на человека, а 7% потратили на отдых от 100 до 200 тысяч рублей на каждого отдыхающего, – рассказали в пресс-службе банка «Открытие». – У 38% жителей Урала расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами выросли, причем у 12% довольно значительно. Еще 36% не заметили никаких изменений в своих тратах на отдых по сравнению с прошлым годом. Снизить свои затраты на летние каникулы удалось 28% уральцев, при этом 12% отметили, что снижение было незначительным».

* Опрос проведен банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» 10-16 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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