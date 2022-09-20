Автобус врезался в КамАЗ со щебнем, пострадали пятеро (ФОТО)

ГИБДД изучает обстоятельства столкновения рейсового автобуса с КамАЗом.

ДТП случилось сегодня около 15 часов в районе строения 7/1 Западной промзоны Березовского (поселок Ленинский). Водитель автобуса ПАЗ, мужчина 1990 г.р., при совершении обгона врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, ехавший впереди в попутном направлении.

Пострадали пять пассажиров автобуса: женщины 1925 г.р., 1964 г.р., девушки 1995 г.р., 2005 г.р., мужчина 1971 г.р. Известно, что автобус ехал по маршруту № 120 «пос. Октябрьский – Екатеринбург», в момент аварии в салоне находилось 22 пассажира. Грузовик со щебнем (8 тонн) ехал на строительную площадку.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»