К выходным на Средний Урал придет антициклон, ударят заморозки

Бабье лето в Свердловской области закончится к выходным. Накануне был с самый теплый день сентября. Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко, теперь температура будет понижаться на 2 градуса ежесуточно, в выходные на Урал придет новый Скандинавский антициклон, который несет прохладу, и местами, особенно на севере и востоке Свердловской области, ночами могут возникать заморозки -1…-3°, а днем температура будет +7…+12 °C. Следующую неделю тоже будет прохладно, 26-27 сентября ожидается дождь.

Добавим, накануне в Екатеринбурге был один из самых жарких дней осени за последние годы. На максимуме температура поднималась до +28,1 градуса. Но температурного рекорда не было, потому что 20 сентября 1957 года было еще жарче – +28,6 °C. А самым жарким сентябрьским днем за все время наблюдения было 3 сентября 2003 года, тогда столбики термометров поднялись до +31,9 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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