«Отсрочка от армии» и «уехать из России» – в «Гугле» выросли запросы, но только не на Урале

Еще накануне после появления неподтвержденной информации об объявлении мобилизации в стране на фоне сообщений о проведении референдума по присоединению ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей к РФ, в российском сегменте Google стали расти запросы, как получить «отсрочку от армии» или как «уехать из страны».

Первое гуглили, в основном, из Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Томской областей. В Свердловской области запрос оказался непопулярен, регион находится на 20-м месте в списке субъектов РФ, откуда пользователи искали такую информацию. Кроме того, данные оказались интересны только екатеринбуржцам.

Иная ситуация с «эмиграционным» запросом. В топе регионов, жители которых интересуются этим, Белгородская, Калининградская, Смоленская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Свердловская область – на 25-м месте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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